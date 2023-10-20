رجل أعمال ألماني - إيراني يأمل في الحصول على عفو في إيران

يأمل رجل أعمال ألماني-إيراني في الحصول على عفو في إيران، بعد توجيه اتهامات ضده بتزعم احتجاجات في الخارج.

وقال رضا شاري، اليوم الجمعة، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية إنه يأمل في الحصول على عفو من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 48 عاما قبل ثلاثة أشهر بعد دخوله إيران، وتم إطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال في إيران. ويتهمه القضاء الإيراني بتزعم احتجاجات في الخارج. ولم تتضح بعد تفاصيل حول محاكمة شاري.

ويدير شاري صالون تجميل في مدينة مانهايم الألمانية. ووفقا لتقرير لإذاعة جنوب غرب ألمانيا "إس دابليو آر"، فقد زار شاري إيران عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وفي رحلته الأخيرة كان يريد زيارة أفراد من عائلته.

ويوجد حاليا العديد من المواطنين الأوروبيين المسجونين في إيران، والعديد منهم يحملون أيضا جوازات سفر إيرانية. وتعامل إيران المواطنين مزدوجي الجنسية قضائيا على أنهم إيرانيون. ويتهم منتقدون طهران باحتجاز مواطنين أجانب كرهائن سياسيين. وتنفي إيران هذه الاتهامات وتبرر عادة الاعتقالات بمزاعم التجسس.