البرلمان الألماني يشدد القواعد الخاصة بجماعات الضغط السياسي

شدد البرلمان الألماني على قواعد الالزام الخاصة بالتسجيل والإفصاح المتعلقة بجماعات الضغط السياسي، في خطوة تهدف إلى جعل ممارسة الضغط السياسي في البلاد أكثر شفافية.

وتتطلب القواعد من جماعات الضغط، على سبيل المثال، الكشف عن المشاريع الحكومية أو التشريعات المحددة التي يحاولون التأثير عليها. وسيُطلب من جماعات الضغط أيضا نشر المطالب الرئيسية في سجل عام لجماعات الضغط.

وتمت إزالة الخيار السابق المتمثل في رفض تقديم معلومات حول التمويل.

وسيتعين على جماعات الضغط الآن أيضا الإعلان عما إذا كانت لا تمثل مصالح عملائها الفعليين، بل مصالح طرف ثالث. وإذا تحول أصحاب مناصب سياسية إلى جماعات ضغط، فسوف يتعين عليهم الكشف عن مناصبهم العامة الحالية والسابقة.

وقال يوهانس فيشنر، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن الإجراءات التشريعية يجب أن تكون مفهومة، مضيفا أنه يُجرى سنويا إنفاق حوالي 800 مليون يورو على ممارسات الضغط في ألمانيا، وقال: "هذا يظهر مدى قوة وكثافة الجهود المبذولة للتأثير علينا... تمثيل المصالح ليس بالضرورة أمرا سيئا - ولكن يجب أن يكون شفافا".

وأوضح باتريك شنايدر من الحزب المسيحي الديمقراطي أنه لا يعتقد أن القانون سيحقق ذلك، وأضاف النائب البرلماني: "هذا القانون فاسد تماما. إنه يؤدي إلى مزيد من التعتيم والمزيد من البيروقراطية".