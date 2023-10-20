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مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس


نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 6:35 م

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوقوع مواجهات بين بعض الشباب الفلسطيني، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس، وذلك بعد مسيرات منددة بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة.

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وفي وقت سابق، أشارت شبكة "قدس" الإخبارية، إلى اندلاع مواجهات بمنطقة أم ركبة والبلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما أصابت قوات الاحتلال شاباً بالرصاص واحتجزته.

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