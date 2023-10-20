مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوقوع مواجهات بين بعض الشباب الفلسطيني، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس، وذلك بعد مسيرات منددة بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة.

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وفي وقت سابق، أشارت شبكة "قدس" الإخبارية، إلى اندلاع مواجهات بمنطقة أم ركبة والبلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما أصابت قوات الاحتلال شاباً بالرصاص واحتجزته.