تقرير: 19 كوريا جنوبيا يغادرون إسرائيل على متن طائرة يابانية

غادرت طائرة يابانية إسرائيل وعلى متنها العشرات من مواطنيها و19 كوريا جنوبيا، حسبما أفادت تقارير إخبارية يابانية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء اليابانية نقلا عن الحكومة اليابانية أن طائرة قوات الدفاع الذاتي الجوية غادرت متوجهة إلى الأردن لإعادة 83 شخصا، من بينهم كوريون جنوبيون، من إسرائيل.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو في وقت مبكر من يوم السبت.

كانت اليابان قد أرسلت طائرة التزويد بالوقود والنقل إلى الأردن لإجلاء مواطنيها من إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن اليابان كانت قد قدمت عرضا في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوفير حوالي 20 مقعدا للكوريين الجنوبيين مجانا. واعتبر الاقتراح بمثابة رد الجميل لسول بعد أن أعادت طائرة عسكرية كورية جنوبية 51 يابانيا، إلى جانب 163 كوريا جنوبيا، يوم السبت الماضي.

وجاء التعاون المتبادل بين البلدين الجارين وسط تحسن كبير في العلاقات الثنائية التي تدهورت بشدة بسبب النزاع حول تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب في الفترة من 1910 إلى 1945، عندما كانت كوريا مستعمرة لليابان.