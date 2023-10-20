أمريكا تدعو الدول المجاورة لأفغانستان لقبول مهاجرين أفغان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس "بقوة" الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك باكستان، على السماح للمهاجرين الأفغان بدخول أراضيها.

وشجعت الوزارة تلك الدول على التعامل مع المهاجرين، طبقا للقوانين الدولية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق بطرد المهاجرين الأفغان "نحث بقوة الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك باكستان، على فتح حدودها وتقديم مأوى آمن للمهاجرين الأفغان، الذين يبحثون عن ملجأ والامتناع عن إبعادهم".

وطلب المتحدث باسم وزارة الخارجية من تلك الدول، تقديم مساعدات إنسانية لهؤلاء المهاجرين، بالتعاون مع منظمات دولية.

وأعطت باكستان لأكثر من مليون مهاجر أفغاني، لا يحملون وثائق، موعدا نهائيا حتى الأول من نوفمبر، لمغادرة البلاد. وفي الوقت نفسه، ذكر وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي أن المهاجرين الأفغان "غير الشرعيين" يتعين أن يغادروا إيران.

وتشير تقارير إلى أن الشرطة الباكستانية تعتقل وتضيق الخناق وتحتجز مهاجرين أفغان لإجبارهم على مغادرة البلاد.