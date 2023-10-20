العراق يخطط لرفع إنتاج حقل «السيبة» الغازي إلى 100 مليون قدم مكعب يوميا

أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، عن أن بلاده تخطط إلى زيادة إنتاج الغاز من حقل "السيبة"الغازي، إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في محافظة البصرة /550 كم جنوبي مدينة البصرة جنوبي العراق.

وقال وزير النفط العراقي، خلال زيارته التفقدية اليوم لحقل "السيبة" الغازي بمحافظة البصرة، "أن هذا الحقل يُعد من الحقول الغازية المهمة التي تحضى بإهتمام الوزارة، ويبلغ إنتاجه الحالي من 50-60 مليون قدم مكعب باليوم ونخطط إلى زيادته إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

وأضاف أن الحقل ينتج أيضا "كمية 1200 طن من الغاز السائل، و 1000 برميل من المكثفات، وأن الحقل يعتمد التوليد الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل منشآته وجميع مرافق الحقل".

وتابع بالقول إن "منشآت الحقل تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ، واللجوء إلى الحفر الافقي لزيادة كميات الغاز المستثمرة من الحقل الحدودي".

ويسعى العراق إلى رفع مستويات إنتاج الغاز من الحقول العراقية، عبر الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية لإيقاف استيراده لتأمين الاستهلاك المحلي وتشغيل المحطات الكهربائية في العراق.