تحدث أورلين تشاواميني لاعب وسط ريال مدريد عن قدوته في كرة القدم، بالإضافة إلى الأسباب التى دفعته إلى الانتقال إلى النادي الملكي.

وخلال مقابلة مع " كانال + " عندما سُئل عن الأرقام القياسية التي يريد أن يسجل اسمها في عالم كرة القدم، قال تشواميني:"معظم الكرات التي تم الفوز بها في موسم واحد، معظم المبارزات تم الفوز بها في موسم واحد. بشكل عام، أن أكون الأفضل فيما أقوم به".

ثم سُئل تشواميني عما يمتلكه ريال مدريد وتفتقده الأندية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال: "ألقاب دوري أبطال أوروبا، لكن أبعد من ذلك، فإن المشجعين مميزون حقًا، والمدينة جميلة، والأهم من ذلك، أن المنظمة أكبر من أي شخص آخر، هذا ما يجعل قوة ريال مدريد، أنا أستمتع بتمثيل هذا النادي كل يوم".

وتعليقًا على قدوته خلال نشأته، اختار لاعب خط الوسط أسطورة مثل، مثله، فرنسا وريال مدريد على أعلى مستوى.

وأشار: "زين الدين زيدان هو قدوة بالنسبة لي. إحدى أولى ذكرياتي الكروية على الإطلاق هي نهائي كأس العالم 2006 ".

واختتم: "ريال مدريد هو أكبر نادي في العالم. تسمع ذلك دائمًا، لكنك لا تدرك مدى صحته حتى تصبح جزءًا منه، يمكنك أن تشعر بهذه القوة بمجرد دخولك الباب " .