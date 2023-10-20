مدير تليفزيون فلسطين: تعنت إسرائيلي تجاه العمل الصحفي ومنعه من التغطية

توجه مدير تليفزيون فلسطين في غزة رأفت القدرة، بالشكر للشعب المصري، الذي خرج في العديد من المحافظات والجامعات؛ للتنديد بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هذا الموقف المصري المساند والداعم للقضية الفلسطينية معروف على مدار التاريخ وثابت ولا يتغير أبدًا، منوها بأن بالمعاناة التي يلقاها الصحفيين والإعلاميين في عملهم الإعلامي.

ولفت إلى أن هناك انقطاعا لوسائل التواصل الاجتماعي لأوقات كثيرة، هذا إلى جانب صعوبة في تقديم العمل الصحفي والإعلامي في تغطية الأحداث بفلسطين، مشيرًا إلى أنه يوجد تعنت من قبل جيش الاحتلال من خلال منعه وقمعه للعمل الصحفي والإعلامي في التغطية للأوضاع الجارية.



وأفاد بأن الصحفيين يتغلبون على ذلك بشتى الطرق من أجل أن يعرف كل مواطن عربي ما يجرى في قطاع غزة، رغم المعاناة والصعوبات والخطورة التي تواجههم.