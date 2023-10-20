يشهد كثير من المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من القلق البالغة بسبب ما يجري من أحداث في فلسطين، حيث نتج عن تدهور الأوضاع في غزة تضامن واسع من قطاعات مختلفة في أمريكا، وخرجت مظاهرات تدافع عن حق الفلسطينيين وتدين ما يجري من اعتداءات عليهم، ولكن تبع ذلك تهديدات مكثفة لهم.



وقالت إحدى العضوات المسلمات القلائل في الكونجرس لشبكة "إن بي سي نيوز" إنها تشعر أن حياتها قد تكون في خطر بعد أن غمرت رسائل التهديدات حياتها منذ وقوع معركة طوفان الأقصى واشتعال الحرب في غزة، ما يعكس مخاوف أوسع بين الأمريكيين المسلمين الذين يشعرون أنهم مستهدفون، في حالة أشبه بما تلى 11 سبتمبر.



على الرغم من أن النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، التي فرت عائلتها من الحرب الأهلية في الصومال قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة، قد أدانت حماس، لكن انتقاداتها طويلة الأمد لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ودعم واشنطن للبلاد جعلتها في مرمى التهديدات.



كشفت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن إلهان أطلعت الشرطة وعددا من المشرعين المنتقدين لإسرائيل، والنائبة المسلمة من أصل فلسطيني رشيدة طليب، على ما تلقته من تهديدات.



وكانت التهديدات ترسل عبر البريد الصوتي، وتحتوي على توعد بالقتل ومليئة بالألفاظ النابية، ووصفت الرسائل الصوتية إلهان بأنها "مسلمة إرهابية"، وزعم بريد صوتي آخر أن مجموعة أهلية تتجسس عليها وأطفالها وستنتقم منها، وجاء في بريد آخر "أنا من جماعة مسلحة، لا أستطيع الانتظار حتى تراك مجموعتنا ذات يوم وأستطيع أن أمزق رأسك، أتمنى أن يقتل الإسرائيليون كل واحد منكم"، وفي رسالة صوتية أخرى، قال أحد المتصلين: "أتمنى أن يقتلك أحد ويضعك في الجحيم"، ويقول متصل آخر إنها "يجب أن تسقط ميتة لدعمها الإرهابيين".



وقالت إلهان عمر، في بيان لها إنها وغيرها من الأمريكيين المسلمين وقعوا ضحايا "التشهير غير النزيه" الذي يساوي بين انتقاد معاملة إسرائيل للفلسطينيين ودعم حماس، الأمر الذي خلق بيئة تتكاثر فيها التهديدات.



وتابعت: "هذه اللغة والصور السامة لها عواقب في العالم الحقيقي، يلتزم القادة الجمهوريون في مجلس النواب الصمت بينما يطلق حزبهم العنان لهذه الهجمات السامة ويرفضون محاسبة المتطرفين في صفوفهم، أخشى على أطفالي للغاية".



كما أن العنف لا يتوقف عند رسائل البريد الصوتي، حيث أطلقت النائبة لورين بويبرت، الجمهورية عن ولاية كولورادو، اسم "فرقة الجهاد" على النواب المسلمين، كما أطلقت عليهما النائبة مارجوري تايلور جرين، الديمقراطية عن ولاية جورجيا، اسم "تجمع حماس"، كما واجهوا انتقادات رسمية من حزبهم ومن القادة اليهود.



وبسبب التهديدات المستمرة، تم تخصيص إجراءات أمنية للعديد من هؤلاء الأعضاء وهو أمر غير معتاد إلى حد كبير بالنسبة لأعضاء الكونجرس خارج الأدوار القيادية العليا، لكن مكتب إلهان قال إن التهديدات في الأيام العشرة الماضية كانت أسوأ من أي وقت مضى.



وقالت شرطة الكابيتول، إنها لا تعلق على تهديدات محددة، لكنها أكدت أنها تعمل على "تعزيز الأمن في جميع أنحاء مجمع الكابيتول" وقالت إنها "تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون والاستخبارات في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على الجميع آمنين".



ويبدو الخطر حقيقيا بشكل خاص بالنسبة للمسلمين بعد مقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات خارج شيكاغو فيما تقول السلطات إنها جريمة كراهية، ووفقا للتحقيقات، يُزعم أن مالك منزل الصبي طعن الصبي 26 مرة بعد أن عبر عن كراهيته للمسلمين وغضبه من هجوم حماس.



وقال كوري سايلور، مدير الأبحاث في مركز العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر مجموعة مناصرة للمسلمين في أمريكا: "إننا نشهد بلا شك ارتفاعًا كبيرًا في التهديدات والكراهية الواردة إلى المجتمع"، الإضافة إلى بعض أعمال العنف والتهديدات المعزولة، مثل تلقي مسجد في ولاية أوريغون رسالة "موتوا!"، قال سايلور إنه كان قلقًا بشأن محاولات تخويف الطلاب الذين انتقدوا إسرائيل وتحدثوا علنًا عن القضايا الفلسطينية.