ألمانيا: الموافقة على زيادة رسوم الطرق للشاحنات

وافق مشرعون ألمان، اليوم الجمعة، على زيادة رسوم الطرق وفرض رسوم إضافية تتعلق بثاني أكسيد الكربون على الشاحنات، مع استثمار الإيرادات الإضافية في البنية التحتية للسكك الحديدية.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم والرسوم الإضافية الجديدة إلى جمع 5ر30 مليار يورو إضافية (32 مليار دولار)، في الفترة ما بين عامي 2024 و2027 .

وسيدخل تحصيل الرسوم الإضافية حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل، بينما ستدخل البنود المتعلقة بفرض رسوم على الشاحنات الأصغر، حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2024.

وحتى الآن، تم تطبيق رسوم الشاحنات فقط على المركبات، التي تزن 5ر7 طن أو أكثر، لكن بدءا من يوليو المقبل، سيتم تخفيض الحد الأقصى إلى 5ر3 طن. غير أنه سيظل الحرفيون والعمال المحليون الآخرون معفيين.

وسيستمر تخصيص نصف إيرادات الرسوم لتحسين الطرق الرئيسية في ألمانيا، لكن الباقي سيذهب بشكل أساسي لتحسين نظام السكك الحديدية.