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دارت اشتباكات قد تكون الأعنف من نوعها في الضفة الغربية، ضمن عمليات طوفان الأقصى، وذلك في كمين عسكري مشترك لمختلف الفصائل الفلسطينية، لقوات المستعربين الخاصة الإسرائيلية في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية؛ إذ تخلل الاشتباكات استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية والقناصات وعبوات أمير الخاصة بالمقاومين الفلسطينيين.

وتسرد "الشروق" وقائع 24 ساعة من الاشتباكات بمخيم نور شمس الفلسطيني نقلا عن بيانات الهلال الأحمر وفصائل المقاومة والقناة 13 الإسرائيلية.

* بداية الكمين

اقتحمت وحدة خاصة من قوات المستعربين الإسرائيلية، مخيم نور شمس ليل الأربعاء الماضي، لاعتقال 15 شخصا، ولكن سرعان ما سقطت القوات في كمين بحارة المنشيا، حيث تعرضت خلاله لسيل من الطلقات والعبوات الناسفة.

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوحدات مساندة للقوات الخاصة، مدعمة بالجرافات التي شرعت في تدمير البنية التحتية للمخيم، بينما انتشرت القناصة على أسطح المباني.

* استهداف الأطفال

وصوبت القناصة نحو طفل - ١٦ عاما، واستهدفت كل من يحاول إنقاذه ما أدى لاستشهاده من شدة النزيف.

ضرب جيش الاحتلال تجمع لعدد من الأطفال بساحة مسجد في المخيم بطائرة مسيرة انتحاريا، ما أدى لاستشهاد طفلين و7 آخرين من المدنيين.

* ضربات للمقاومة

أسفر تصدي 3 فصائل مقاومة فلسطينية لمقتل الضابط روزينكوف ماكسيم، وإصابة 10 من القوات بعبوة ناسفة، وفقا لقناة 13 الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرنوت.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة، تدمير جيب إسرائيلية بعبوة ناسفة وإصابة جرافة بعبوة أخرى.

واستخدم فصيل شهداء الأقصى التابع لحركة فتح، عبوة أمير١ في التصدي لقوات الاحتلال بالمخيم.

وشارك بالكمين فصائل كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى.

* منع الإسعاف والدفاع المدني

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المخيم يوم كامل، وحظر دخول سيارات الإسعاف، ومنع قوات الدفاع المدني من إطفاء حريق بمنزل استهدفه الاحتلال بقذيفة.

* الانسحاب

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بشكل كامل من المخيم بعد أن قتل 13 من الشهداء الفلسطينيين.

يذكر أن كتائب القسام أطلقت رشقة صاروخية على العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، أمس الخميس، انتقاما لضحايا مخيم نور شمس.