 بيطري الغربية يشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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بيطري الغربية يشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

علاء شبل:
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 7:44 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 7:44 م

نظمت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة مدير المديرية الطب البيطري بالغربية، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق بمنطقة الاستاد الرياضي بطنطا، وتأييدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على أمن مصر القومي ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشارك الوقفة، مديري الإدارات البيطرية وعدد من العاملين بالمديرية وإداراتها على اختلاف درجاتهم الوظيفية والتخصصية، واستهدفت الوقفة إعلان تضامن مديريه الطب البيطري بالغربية مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد مدير المديرية، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، في جميع الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

وأوضح أن عددا كبيرا من أهالي ومديريات المحافظة، قد خرجوا للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظا على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

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