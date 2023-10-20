محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب على روح شهداء فلسطين بمسجد السلام بشرم الشيخ

أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم صلاة الغائب على روح شهداء فلسطين الحبيبة، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأئمة مديرية وإدارات الأوقاف، ومئات المصلين من أهالي مدينة شرم الشيخ.

وقام الشيخ السيد غيط، مدير عام مديرية أوقاف جنوب سيناء، بإمامة صلاة الغائب، ودعا الجميع الله تعالى أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.



