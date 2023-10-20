زراعة الغربية تشارك في الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية، أمام استاد طنطا الرياضي، بقيادة الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى المعمداني، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع.

وردد العاملون بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية والتعاونية التابعة لها بمراكز المحافظة هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وما يقوم به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفى بغزة.

وأكد المحتشدون تأييد الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وطالب الحضور المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتم رفع علم فلسطين وعلم جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.