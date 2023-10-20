بايدن يستقبل فون دير لاين وشارل ميشيل في البيت الأبيض

من المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن محادثات واسعة النطاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يغطي الاجتماع في واشنطن الصراع في غزة والعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، والتعاون في مجال التكنولوجيا الجديدة والحيوية، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، مدرج أيضا في جدول الأعمال، بالإضافة إلى قضايا سياسة التجارة.

وهناك توترات بشأن قانون أمريكي، ينص على استثمارات بالمليارات، في حماية المناخ وتقديم الدعم للصناعة الأمريكية. وأثار ذلك مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن العيوب التنافسية.

غير أن بايدن وفون دير لاين تناولا بالفعل القضية في واشنطن، في مارس الماضي واتفقا على التفاوض بشأن اتفاق حول المعادن التي تُستخدم في تصنيع بطاريات السيارات.

وهذا سيجعل المركبات الكهربائية، المصنعة في أوروبا مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية أيضا. ومازال لم يتضح بعد مدى التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات في هذا الصدد.

وهناك قضية أخرى محل جدل ولم يتم حلها بعد وهي الرسوم الجمركية الخاصة الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.