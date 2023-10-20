القمة الأمريكية الأوروبية تخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع التجاري بينهما

أخفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في محاولتهما حل النزاعات التجارية الرئيسية في اجتماع قمة بينهما اليوم الجمعة.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وكان الهدف هو بحث التعاون بينهما بشأن التكنولوجيات الجديدة والحاسمة، ومن بينها البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذلك قضايا السياسة التجارية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أخفق الجانبان في الاتفاق على كيفية القضاء على العيوب التنافسية لمصدري الصلب والألومنيوم الأوروبيين في السوق الأمريكية على المدى الطويل.

وإضافة إلى ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسهيل التجارة حول المعادن التي تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات، والتي كان من المأمول أن تضمن عدم استبعاد شركات الاتحاد الأوروبي من سلاسل توريد السيارات بسبب برنامج دعم أمريكي جديد.

وساد التوتر بشأن قانون أمريكي ينص على تخصيص مليارات الدولارات من الاستثمارات في العمل لمكافحة تغير المناخ ودعم الصناعة الأمريكية ، الأمر الذي أثار مخاوف في التكتل بشأن العيوب التنافسية.

ومع ذلك، كان بايدن وفون دير لاين قد بحثا بالفعل تلك المسألة في مارس الماضي في واشنطن، واتفقا على التفاوض على اتفاق بشأن المعادن المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات.

وهذا سيجعل المركبات الكهربائية، المصنعة في أوروبا مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية أيضا. ومازال لم يتضح بعد مدى التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات في هذا الصدد.

وهناك قضية أخرى محل جدل ولم يتم حلها بعد بالكامل، ألا وهي الرسوم الجمركية الخاصة الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.

في عام 2021، توصل الجانبان في البداية إلى اتفاق لمدة عامين، يستمر حتى نهاية عام 2023، لتسوية النزاع مؤقتا ولكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي بعد.