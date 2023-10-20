حماس تعلن قصف القدس واستهداف دبابة للجيش الإسرائيلي قرب غزة

واصلت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، هجماتها الصاروخية على إسرائيل بعد أسبوعين من أعنف جولة قتال في قطاع غزة.



وتبنت القسام في بلاغات عسكرية لها "قصف" كل من القدس وأسدود وسديروت بقذائف صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين" في قطاع غزة.



وأعلنت الكتائب عن قصف تحشدات لقوات إسرائيلية بقذائف الهاون وتجمعا للجنود في "كفار عزة" بقذائف الهاون.



ونشرت مقطع فيديو يوثق إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة "ميركافاة 4" للجيش الإسرائيلي قالت القسام إنه تم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس.



كما نشرت كتائب القسام مشاهد لحوامات قالت إنها استخدمتها في استهداف آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، في إطار هجومها الذي أطلقته في السابع من الشهر الجاري تحت اسم "طوفان الأقصى".



يشار إلى أن إسرائيل ردت على عملية طوفان الأقصى بغارات جوية مكثفة وبقطع المياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة مما تسبب في أزمة إنسانية خانقة في القطاع.



وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة.