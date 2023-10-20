تخريج 4 دورات تدريبية من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة فى "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية"، فعالية تخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (مكافحة الإرهاب الدولى، تنمية مهارات القيادات الأمنية، الشرطة المجتمعية حماية حقوق الإنسان، حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة) بإجمالى 110 متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 25 دولة افريقية، ودول الكومنولث يمثلون 7 دول، وذلك خلال الفترة من 9/9/2023م وحتى 18/10/2023م.

ونقل لهم اللواء هاني ابو المكارم مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمة ألقاها خلال الفعاليات، تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أكد السفير الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والإستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

كما أعرب المتدربون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، والتى سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.