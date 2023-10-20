بوتشيتينو: أرتيتا أحد أفضل المدربين في العالم

يستضيف نادي تشيلسي نظيره أرسنال يوم غدا السبت على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك لحساب منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أبدى مدرب نادي تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، احترامه وتقديره الكبير لنظيره في أرسنال ميكيل أرتيتا.

وقال بوتشيتينو:"عندما تقوم بالتدريب في أرسنال وتظهر ما يظهره الفريق، فذلك لأنه أحد أفضل المدربين في العالم اليوم. لا يتعلق الأمر فقط بكونك جيدًا من الناحية التكتيكية، بل يتعلق أيضًا بكيفية إدارة الأشخاص والنتائج ووسائل الإعلام والمالكين".

وأتم بوتشيتينو في حديثه عن أرتيتا: "سيكون الأمر رائعًا حقًا. حبي له موجود. إنها عائلة. سيكون الأمر غريبًا. لكننا تنافسيون للغاية، جميع المدربين كذلك. عندما تذهب للعب، نريد الفوز وتدمير الخصم". ويسعى تشيلسي للفوز على أرسنال ومواصلة صحوته خلال الفترة الأخيرة بعد بداية سيئة للموسم الحالي.