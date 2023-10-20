طالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف القصف الجوي على قطاع غزة في مقابل الإفراج عن الرهائن المدنيين، مشيرا إلى تواصل أكثر من دولة مع قيادات الحركة على رأسها مصر وقطر لحل هذا الملف.

وقال خلال تصريحات متلفزة لـ «العربية» مساء الخميس،: «المدنيون موجودون في غزة، وقيادة الحركة تحاول حصرهم، ونحن متفقون على الإفراج عن هؤلاء، لا هدف لنا في الإبقاء عليهم بين أيدينا، أبلغنا الدول بالإفراج عن المدنيين، ولكن تحت القصف الهائل لا نستطيع أن نصل لمواقعهم عند كل الفصائل، يجب أولا وقف العدوان».

وعرض على حكومة الاحتلال إجراء مبادلة بين أسرى جيش الاحتلال من الجنود والضباط في مقابل إطلاق سراح 10 آلاف معتقل فلسطيني بسجون الاحتلال، قائلا: «غالبية الأسرى من الضباط والجنود عددهم يتجاوز الـ 200 وهو عدد كاف وواف؛ لتبييض السجون بعد الاعتقالات الأخيرة لكوادر الضفة الغربية».

وتوجه بالشكر إلى مصر على جهوده تجاه إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إيصال المساعدات إلى شمال غزة وعدم اقتصارها على الجنوب، قائلا: «لا ينبغي أن تحصر المساعدات على جنوب غزة باعتباره جزءا من محاولة التقسيم والتهجير الذي تطالب به إسرائيل».

وأوضح أن مخطط التهجير الذي تتبناه يمثل ضررا على الأمن القومي المصري والأردن، قائلا: «إذا نجح المخطط في غزة سيهجرون أهل الضفة، ولكن شعبنا في غزة والضفة لن يرحل تعلم الدرس من 1948 و 1967».

وأضاف أن إسرائيل تستهدف تحويل الأردن لوطن بديل، مستندا إلى تصريحات بتسلإيل سموتريش في باريس منذ شهور حين قال: «لا يوجد فلسطين إما البحر أو النهر»، متابعا: «الأردن في عقلية حزب الليكود يعتبرونها جزءا من الوطن القومي اليهودي».