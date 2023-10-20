نيودلهي ترفض اتهامات أوتاوا بشأن نقل دبلوماسيين كنديين من الهند

رفضت الهند، اليوم الجمعة، اتهامات كندا لها بمخالفة القانون الدولي من خلال تمسك نيودلهي بأن تنقل كندا عشرات الدبلوماسيين الكنديين خارج الهند.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي إن العشرات من الدبلوماسيين الكنديين غادروا الهند، بعد أن هددت نيودلهي بإلغاء حصانتهم، في "انتهاك غير معقول ومتصاعد" للقانون الدولي، حيث لا تزال العلاقات بين حليفي الولايات المتحدة متوترة.

وأضافت جولي أمس الخميس في أوتاوا أن كندا نقلت 41 موظفا من سفارتها وقنصلياتها، في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، تاركة 21 هناك، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت الهند اليوم أنها تهدف بهذا الطلب إلى تحقيق التكافؤ في التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وأنها أجرت محادثات مع كندا على مدار الشهر الماضي بشأن كيفية تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتماشى مع البند 1ر11 من اتفاقية فيينا، الذي يسمح لأي دولة ان تخفض عدد أفراد أي بعثة دبلوماسية أجنبية لديها إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بشأن حجم البعثة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان نقلته وكالة بلومبرج: "نرفض أي محاولة لتصوير تنفيذ التكافؤ باعتباره مخالفة للأعراف الدولية".

وهذا أحدث تطور في نزاع دبلوماسي، اندلع الشهر الماضي، عندما قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أن هناك أدلة "موثوقة" على أن الحكومة الهندية ساعدت في تدبير قتل الناشط السيخي، هارديب سينج نيجار، على الأراضي الكندية.

وأثارت تلك التطورات غضب حكومة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، التي وصفت المزاعم بأنها "سخيفة" وردت بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك تعليق التأشيرات للكنديين.