الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق دولي في انفجار مستشفى المعمداني

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، في الانفجار المميت الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني بوسط مدينة غزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت متحدثة أممية في جنيف اليوم: "نسعى لفعل كل ما في وسعنا للوقوف على ملابسات ما حدث".

وأضافت "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل".

وقالت "إن موظفينا يحاولون جمع الأدلة من موقع الحادث، بيد أن استمرار القصف، ونقص الوقود، يجعلان هذه المهمة أكثر صعوبة".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها "حماس"، تسبب الانفجار في استشهاد 471 شخصا.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

واتهمت إسرائيل حركة "الجهاد الإسلامي" بأنها من أطلق الصاروخ الذي تسبب في الانفجار، بينما اتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء الانفجار.