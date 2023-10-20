قال السفير حسام زملط سفير فلسطين لدى بريطانيا، إنّ حركة حماس ليست جزءا من الكيان السياسي الرسمي الفلسطيني، موضحا أن المعركة ليست بين الحركة وإسرائيل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «حركة حماس أنشأت قبل 30 سنة فقط، لكن حركة فتح بدأت الفكاح المسلح قبل حماس بكثير ثم وصلت أن تعمل على ترجمة المقاومة في التحصيل السياسي».

وأشار زملط، إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يُلام على الوضع الراهن، متابعا: «المعركة هي معركة شعب عمرها 106 أعوام، وذلك منذ وعد بلفور الذي حول الشعب الفلسطيني إلى أقلية غير يهودية».

ولفت إلى أن التاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر (يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى)، لكن البداية تعود لفترات طويلة عندما أجرم الغرب على حقوق الشعب الفلسطيني.

نوه بأن دولة الاحتلال لا تريد التعاطي مع أية مبادرات، وأن هناك رغبة واضحة في القضاء على القضية الفلسطينية، في حين تزعم إسرائيل أن الشعوب العربية تقف معها.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني كسر أنف الاحتلال، متابعا: «صحيح أن غزة هي قلب المقاومة، لكن المقاومة موجودة وقوية في القدس والضفة».

يُذكر أن ضجة كانت قد أثيرت في الداخل الفلسطيني قبل أيام، عندما تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وفي حين كانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قد نشرت هذا التصريح، إلا أنها عادت وعدّلت هذا التصريح في وقت لاحق وحذفت الإشارة إلى حماس في هذا الإطار.