 ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2448 شهيدا و11471 جريحا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2448 شهيدا و11471 جريحا

وفا
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 2:58 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 2:58 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان، إلى 2448 شهيدا و11 ألفا و471 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها سجلت خلال يومي الخميس والجمعة 36 شهيدا، و204 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية


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