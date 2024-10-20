شعبة المخابز: ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي بنحو 15%

قال خالد فكري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر رغيف الخبز السياحي ارتفع بنحو 15% بسبب ارتفاع سعر السولار وقبله زيادة الدقيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أن الرغيف الذي يُباع بجنيهين، سيكون بجنيهين وربع في بعض المناطق، و2.5 جنيه في مناطق أخرى.

وأشار إلى أنه لا يمكن احتساب كم يكلف رغيف الخبز من السولار، باعتبار أن المخابز تتباين في عدد ساعات عملها، موضحًا أن عناصر تكلفة المنتج تُحسب كلًا منها على حدة.



ويوم الجمعة، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وتضمنت لأسعار الجديدة، زيادة سعر بنزين 95 ليصل لـ17 جنيها / لتر، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه / لتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه/ لتر، وسعر السولار إلى 13.50 جنيه.