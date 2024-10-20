المئات يتجمعون في وسط لندن للتعبير عن حزنهم على وفاة المغني ليام باين

تجمع مئات الأشخاص اليوم الأحد في حدائق كنسينجتون في لندن للتعبير على حزنهم على ليام باين، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه المعجبون في جميع أنحاء العالم عن حزنهم على مغني فرقة (وان دايركشن) الذي توفي الأسبوع الماضي.

وقدم أنصار فرقة الشباب الناجحة للغاية، تحية لباين في لندن وجلاسكو وباريس وسيدني ونيويورك مطلع هذا الأسبوع حيث أشادوا بحياة باين (31 عاما) والذي توفي يوم الأربعاء الماضي بعد سقوطه من شرفة فندق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفي لندن، صفق محبو باين وغنوا بعد تجمعهم بالقرب من تمثال بيتر بان، الصبي الخيالي الذي لم يكبر أبدا والذي ابتكره "جيه ام باري". وترك الأنصار، ومعظمهم من الشابات، بالونات على شكل قلب وصورا وزهورا عند قاعدة التمثال، الذي يقع بجوار مسار ضيق بجوار مجرى مأئي يُعرف باسم "ذا لونج ووتر".

وفي ظل العدد الكبيرفي مساحة محدودة، طلب المنظمون من الأشخاص المتجمعين بترك البالونات والصور والزهور التي أحضروها والابتعاد للسماح للآخرين بالاقتراب من التمثال.