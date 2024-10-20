المقاومة في العراق تبث مشاهد من إطلاق طيران مسير باتجاه هدف حيوي في الجولان

نشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الأحد مشاهد من عملية إطلاق طيران مسير باتجاه هدف حيوي في الجولان.



وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر السبت 19 أكتوبر، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في الجولان المحتل.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح السبت 19 أكتوبر 2024 هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة.