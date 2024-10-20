وفاة شخص عقب انهيار منجم للفحم في إقليم سمنكان الأفغاني

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أعلنت السلطات المحلية في إقليم سمنكان الأفغاني وفاة عامل منجم عقب انهيار منجم للفحم في منطقة دارا الصوف بالإقليم.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية عن حشمت الله رحماني المتحدث باسم قيادة الشرطة بالإقليم القول في مؤتمر صحفي إن الحادث وقع أمس الأول الجمعة في منطقة دارا الصوف.

وأكد أن الشخص الذي توفي في الحادث، من سكان قرية "كوماج يوم" في نفس المنطقة.

ويذكر أن عمال مناجم لقوا حتفهم في السابق بالإقليم في حوادث مماثلة شملت انهيار مناجم أو وقوع انفجارات.

ويعد إقليم سمنكان ، الذي يقع في شمال أفغانستان، منطقة مهمة بسبب موارده الطبيعية الواسعة النطاق.