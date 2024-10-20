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وزير الدفاع الإسرائيلي عن حزب الله: لا نهزم العدو فحسب بل ندمره


نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 6:13 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأحد، إنّ قواتهم يقصف مواقع لحزب الله بقوة في قرى جنوب لبنان على طول الحدود بين البلدين.

وصرّح جالانت خلال زيارة للجنود على الحدود: «نحن لا نهزم العدو فحسب، بل ندمره في كل القرى على طول الحدود، في الأماكن التي خطط حزب الله لاستخدامها منصات لشن هجمات ضد إسرائيل»، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضاف: «في تلك الأماكن، هناك الآن وجود لقوات الجيش الإسرائيلي التي تسحق المسلحين».

وفي وقت سابق، استهدفت 14 غارة متتالية بلدة الخيام الحدودية في جنوب لبنان خلال ربع ساعة، وفق ما أحصت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، على وقع سلسلة غارات كثيفة طاولت مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة إن «الطيران المعادي شنّ 14 غارة متتالية خلال 15 دقيقة على البلدة» التي تعرضت منذ بدء حزب الله واسرائيل تبادل القصف عبر الحدود قبل عام لسلسة غارات أدت الى نزوح سكانها وأحدثت دمارا واسعا.

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