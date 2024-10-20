تصدعت جدران عمارة بحي في ولاية بشار جنوب غرب الجزائر، لأسباب لم تعرف بعد، فيما تدخلت مصالح الأمن والحماية المدنية لتأمين المحيط قبل الانهيار الكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية.



وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "صاحب مقهى يقع أسفل العمارة، سمع تصدع أعمدة العمارة، فقام بابلاغ الشرطة، وتم إجلاء كل السكان على جناح السرعة".



وأوضحت أن سقوط العمارة بحي 770 مسكنا، جاء بعد خروج كل سكانها صباحا، ولم يخلف الحادث أي ضحايا بشرية.



وتم تأمين المكان ومنع أي حركة في محيط العمارة، كما تم إجلاء السكان من عمارة متاخمة للبناية المنهارة كاجراء وقائي.



وأكدت الحماية المدنية أن مصالح الولاية تدخلت يوم الجمعة، كما ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، اجتماعا طارئا خصص لبحث تداعيات الحادث.



هذا وحل وفد من وزارة السكن والعمران صباح يوم السبت، لمعاينة الوضع، فيما استمع والي الولاية لمطالب بعض السكان، وطمأنهم بأن السلطات ستتكفل بهم.