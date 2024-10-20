السعودية ترحل أكثر من 12 ألف وافد

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أحالت السلطات السعودية 8370 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2054 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12355مخالفا.



وأعلنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، ضبط 21971 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل المملكة خلال الفترة من 10 إلى 17أكتوبر الجاري.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة من ضبط 13186مخالفاً لنظام الإقامة، و 5427 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و 3358 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1421 شخصاً؛ 34% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و64% يحملون الجنسية الإثيوبية، و02% جنسيات أخرى.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط 53 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 18متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15775 وافداً مخالفاً، منهم 13885 رجلاً، و1890 امرأة.