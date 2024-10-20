الأمم المتحدة تشير إلى وجود مشاكل تتعلق بالمياه النظيفة في لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" اليوم الأحد إن الحرب الدائرة في لبنان أضرت بكيفية الحصول على إمدادات المياه النظيفة.

كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى خطورة تفشي مرض الكوليرا بسبب الافتقار لمياه الشرب النظيفة على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، الذي يخضع لمراقبة اليونيفيل.

وجاء في بيان لليونيفيل: "أمس، نفدت المياه لدى قوات حفظ السلام في ميس جبيل، بعد أسابيع من عدم إعادة التزود بالمياه. كما أن هناك صعوبة في الوصول للمواقع بالقرب من الخط الأزرق. وعلى الرغم من أن معظم المواقع لديها ما يكفي من الطعام والمياه لأكثر من 10 أيام، فإن هذه المواقع لم تحصل على إمدادات منذ 29 سبتمبر الماضي بسبب الطرق المغلقة".

وأضافت قوات اليونيفيل "القصف المستمر يعرقل خدمات المياه والصرف الصحي في أنحاء لبنان، مما يزيد من خطورة تفشي الكوليرا، خاصة بين الأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للخطر".