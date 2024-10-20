منصة شاهد تعرض الفيلم الوثائقي «صول» عن قصة الموسيقار السوري جابي

بدأت منصة "شاهد" عرض الفيلم الوثائقي "صول" عن قصة الموسيقار السوري "جابي"، وهو موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لديه حالة نادرة تدعى "متلازمة العظم البلوري" و التي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي، وكان الفيلم على اسم الحرف الموسيقي"صول".



"جابي" وجد شغفه مبكراً، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم! كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، ومدير إضاءة و تصوير فادي زوان.

فيلم "صول" هو إنتاج مشترك بين سوريا ومصر، شارك في إنتاجه من سوريا زهرة البودي ومن مصر مصطفى الكيلاني، وإخراج زهرة البودي، وعرض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 2023، وحقق نجاحا نقديا كبيرا وقت عرضه.

في عام 2015 دارت كاميرا "صول" كفكرة لمشروع فيلم مستقل، وبعد 7 سنوات من تجاوز الكثير من الصعوبات، وبتمويل ذاتي و"ميزانية منخفضة" انطلقت رحلة الفيلم الوثائقي "صول" بالعرض العالمي الأول من مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عام 2023، ثم سافر من خلاله إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية.

حقق فيلم "صول" عدد من الجوائز والتكريمات منها:

جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان الإمارات السينمائي الدولي في دبي.

جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان Golden FEMI Film Festival في صوفيا- بلغاريا.