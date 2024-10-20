وزير الصحة الفلسطيني يشكر مصر على دورها المتميز لوقف العدوان الغاشم على غزة

نقل وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، تقدير وعرفان وشكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الاستفادة من التحديات البشرية في أوقات الأزمات»، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، اليوم الأحد.

وأضاف: «جزيل الشكر والعرفان والتقدير لكل ما تقدمه مصر العزيزة من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وللدور المتميز والعمل الدؤوب والمستمر لوقف العدوان الغاشم على فلسطين ورأب الصدع الفلسطيني – الفلسطيني».

وتوجه بالشكر إلى «وزارة الصحة المصرية على كل ما بذلته والإسناد والعون لنظيرتها الفلسطينية»، مضيفًا: «كانت تستجيب لطلبات نظيرتها الفلسطينية ربما قبل أن نطلبها».

وتقام فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.

كما يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاة والعدالة، وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن بناء مستقبل مرن ومستدام، من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.