جورجيا الأمريكية تحقق في انهيار ممر لرصيف رسو أسفر عن مقتل 7 بجزيرة سابيلو

قالت السلطات في ولاية جورجيا إنها تحقق في "الاخفاق الكارثي" فى حادث انهيار لممر خاص برصيف رسو، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص في جزيرة سابيلو.

وتجمعت على هذا الرصيف حشود للاحتفال بقدوم موسم الخريف الذي تحتفل به طائفة جولا- جيتشي الصغيرة وهي من أحفاد العبيد السود، في الجزيرة.

وقال مفوض إدارة الموارد الطبيعية في جورجيا، والتر رابون، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "إنه إخفاق هيكلي، ويجب أن يتطلب ممر مثل هذا مصنوع من الألمنيوم حد أدنى من الصيانة، لكننا سنرى ما ستكشفه التحقيقات."

وأفادت السلطات إن الممر تم تركيبه في عام 2021.

ولقي 7 أشخاص حتفهم في الانهيار الذي وقع أمس السبت، وقال رابون إن ثلاثة أشخاص ما زالوا في المستشفى في حالة حرجة اليوم الأحد.

وأضاف رابون أن "أكثر من 40 شخصا" كانوا على الممر عندما انهار، وسقط 20 شخصا على الأقل في الماء. وتابع رابون أن جميع الضحايا الذين لقوا حتفهم لم يكونوا من سكان الجزيرة.