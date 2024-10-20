الناخبون الكرد يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد لإقليم كردستان العراق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأحد في إقليم كردستان العراق أمام الناخبين الكرد لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نحو مليونين و683 ألفًا و618 ناخبًا كرديًا في مدن إقليم كردستان الأربعة أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة سيدلون بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان للسنوات الأربع المقبلة.

وهيأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 6 آلاف و318 محطة انتخابية و 1266 مركزًا للاقتراع لاستقبال الناخبين من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة السادسة مساءً( 0400 إلى 1500 بتوقيت جرينتش) للتصويت العام لانتخاب 100 نائب في الدورة الجديدة السادسة لإقليم كردستان من بين 1191 متنافسًا، بواقع 823 رجلًا و368 امرأة، موزعين على 139 قائمة انتخابية تضم إئتلافين و13 حزبًا و85 مستقلاً و39 مرشحًا عن المكونات الأخرى.

كما فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مركزًا انتخابيًا في فندق الرشيد ببغداد للاقتراع لكبار المسؤولين والشخصيات الكردية في بغداد.

وبحسب لوائح الدورة الجديدة لانتخابات إقليم كردستان، فإن نتائج الدورة السادسة لانتخابات البرلمان الجديد ستوزع على مدن الإقليم الأربعة بواقع 34 مقعدًا لمحافظة أربيل و38 مقعدًا لمحافظة السليمانية و25 مقعدًا لمحافظة دهوك وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة في برلمان يضم 100 نائب كردي بينهم ثلاثة من المسيحيين واثنان من التركمان.

واعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 75 مراقبًا دوليًا و2100 مراقب محلي و13 ألفًا و478 وكيلًا وممثلًا عن الكيانات المتنافسة لمراقبة سير عملية الاقتراع في المحطات والمراكز الانتخابية.

وسجلت انتخابات التصويت الخاص للقوات الأمنية الكردية التي جرت يوم الجمعة الماضية اكتساح مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني نتائج الانتخابات حسب إحصائية غير نهائية.