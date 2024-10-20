تحتفل إدارة العمليات الفنية بقطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، غدا الإثنين، بأسبوع الوصول الحر للمرة السابعة، الذي يستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، حيث يحتفل العالم بأسبوع الوصول الحُر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف إلقاء الضوء حول ضرورة الاتجاه نحو إتاحة المعرفة عن طريق النشر المفتوح، وحتى يتسنى للمجتمع الأكاديمي والبحثي مواصلة التعرف على الفوائد المحتملة للنشر المفتوح أو ذو الوصول الحُر، ولتشجيع المزيد من المشاركة لجعل الوصول الحُر قاعدة جديدة في البحث العلمي المنشور.

يذكر أن الوصول الحُر للمعلومات هو قاعدة نشر تتيح الوصول المباشر والفوري والمجاني لنتائج البحوث العلمية، من مقالات وكتب ورسائل علمية وغيرها عبر الإنترنت، كما تتيح الحق في إعادة استخدامها في أبحاث جديدة.

وتخصص مكتبة الإسكندرية على هامش الاحتفالية، ركنًا لمعرفة المزيد عن الوصول الحُر للمعلومات، وذلك بمدخل المكتبة الرئيسية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

كما سيتم عقد ثلاث ورش عمل متكررة خلال الفترة المذكورة للتدريب العملي على كيفية الوصول إلى موارد الوصول الحُر واستخدامها، وذلك بمركز تنمية المهارات البحثية بالمستوى السفلي الثالث بالمكتبة الرئيسية من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرًا.