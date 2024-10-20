قبرص تحبط هجوما رقميا على البوابة الإلكترونية الرئيسية للحكومة

أعلنت قبرص اليوم الأحد أنها نجحت في إحباط هجوم رقمي كان يستهدف منع الوصول إلى البوابة الإلكترونية المركزية للحكومة، وهو أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات المماثلة التي استهدفت على مدى ثلاثة أيام المرافق العامة التي تديرها الدولة والفرع القبرصي لشركة طاقة يونانية.

وذكر مكتب وكيل وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية القبرصية في بيان إن "استجابة سريعة ومنسقة" من قبل السلطات أحبطت الهجوم، الذي كان هدفه الوحيد هو منع الوصول إلى مواقع حكومية محددة.

وأثر الهجوم، الذي يُعرف باسم هجوم حجب الخدمة الموزعة، أثر فقط على البوابة الحكومية الرئيسية لـ "بضع دقائق"، ولم تتأثر أي مواقع إلكترونية أخرى تابعة للوزارات أو الخدمات الحكومية.

ولم تذكر الوزارة من يقف وراء هذه الهجمات أو ما قد يكون الدافع المحتمل.

وجاء هجوم اليوم الأحد بعد استهداف سلطات الكهرباء والاتصالات في قبرص، بالإضافة إلى مشغل المطارين الرئيسيين في الجزيرة، شركة هيرميس، وشركة الوقود "إيكو سايبرس ليمتد"، يومي الجمعة والسبت.

وأبلغ المسؤولون وكالة الأنباء القبرصية أن جميع هذه الهجمات قد فشلت أيضا، ولم يتم تسريب أو اختراق أي معلومات خاصة بالعملاء.