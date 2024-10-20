 مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار بجامعة ولاية ألباني في جورجيا - بوابة الشروق
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مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار بجامعة ولاية ألباني في جورجيا

ألباني، جورجيا (أ ب)
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 10:00 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 10:00 م

قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار أمس السبت في جامعة ولاية ألباني في جورجيا، حسبما قال مسؤول بالجامعة.

وقال الرئيس المؤقت للجامعة لورانس إم دريك الثاني، إن إطلاق النار وقع ليلة السبت في الحرم الشرقي للجامعة في ألباني، وفقا لقناة "واجا-تي في". وأضاف أن مكتب التحقيقات بجورجيا يقود التحقيق.

وقال دريك في بيان اليوم الأحد: "كما هو الحال دائما، فإن سلامة وأمن طلابنا بجامعة ولاية ألباني وأعضاء هيئة التدريس والموظفين هي الأولوية الأولى لهذه المؤسسة".

وقال مايكل فاولر الطبيب الشرعي بمقاطعة دوغريتي لقناة (والب تي في) إن شابا (19 عاما) من أتلانتا توفي في مستشفى فيبي بوتني التذكاري في ألباني.

يذكر أن جامعة ألباني تضم 6 آلاف طالب.


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