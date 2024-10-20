القبض على عامل يرتدي ملابس نسائية لاستخراج خط محمول باسم زوجته في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عامل؛ لاتهامه بانتحال صفة زوجته والتنكر بارتداء ملابس نسائية بهدف استخراج خط محمول باسمها للحصول على فيزا خاصة بها والاستيلاء على معاشها بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بضبط عامل، يبلغ من العمر ومقيم عاما، مقيم بمركز أبو كبير؛ لارتدائه ملابس نسائية وانتحال صفة زوجته لاستخراج خط محمول باسمها.

وتبين أن المتهم قد توجه إلى أحد فروع شركات الاتصالات لاستخراج خط محمول باسم زوجته متنكرا في ملابس نسائية عبارة عن عباءة سوداء ونقاب، لكن تم الاشتباه فيه والتحفظ عليه من قبل الموظف المختص، وضبط بحوزته بطاقة زوجته وتبين قيامه بذلك لتسهيل استلامه فيزا كارت تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش باسم زوجته دون علمها.

وتم التحفظ على المتهم وبحوزته بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18028 جنح أبو كبير لسنة 2024، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



