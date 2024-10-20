قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عيتا الشعب

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- عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

استهدف قصف مدافعي إسرائيلي بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد.

وتقع بلدة عيتا الشعب في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان، وتتبع إداريا لقضاء بنت جبيل، أحد أقضية محافظة النبطية. وتتداخل جنوبا مع حدود فلسطين المحتلة، وهي البلدة الوحيدة التي تحدها فلسطين من جهتين: الجنوب والغرب.

في المقابل، رُصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.

ونفذت الدفاعات الجوية عشرات من عمليات اعتراض صواريخ في الجليل الغربي.

وسقطت صواريخ عدة في الجليل الغربي دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.