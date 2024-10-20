نسبة إقبال مرتفعة في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا

شهدت الانتخابات الرئاسية في مولدوفا نسبة إقبال مرتفعة حتى عصر اليوم الأحد، مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات الماضية التي أجريت قبل أربعة أعوام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن لجنة الانتخابات المركزية قولها إنه بحلول الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) أدلى 39% من الناخبين المسجلين، أو نحو 1ر1 مليون نسمة بأصواتهم. ويعد هذا الرقم أكبر بمقدار 215 ألف ناخب مقارنة بانتخابات عام 2020.

وتخوض رئيسة البلاد الحالية، المؤيدة للغرب، مايا ساندو الانتخابات سعيا للفوز بولاية ثانية في الجمهورية السوفيتية السابقة التي تقع بين رومانياوأوكرانيا، والتي تخضع لنفوذ روسي كبير.

يذكر أن ساندو تواجه 10 مرشحين آخرين، لذلك من المرجح إجراء جولة إعادة بين المرشحين اللذين سيحصلان على العدد الأكبر من أصوات الناخبين.

وأشارت تقارير إلى أنه في الاستفتاء الذي يجري بشكل متزامن لتعديل الدستور من أجل إضافة توجه البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، شارك نحو ثلث عدد الناخبين، ووصلت نسبة المشاركين إلى 11ر32 % أو 957 ألف شخص بحلول الساعة الثالثة عصرا .