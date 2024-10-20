تامر عاشور يبكي الحضور في حفل الموسيقى العربية: لو عيطت مش هعرف أغني

يواصل الفنان تامر عاشور إبداعاته على مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، في حفله ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد اعتذار أحمد سعد عن هذه الليلة لتعرضه لأزمة صحية.

وافتتح تامر عاشور الليلة بأغنية «أنا عشت معاك حكايات»، ثم قدم وصلة غنائية أبكت الحضور بمجموعة من أغانيه الخاصة وعددًا من الأغاني المتنوعة، قائلًا: «أنتم تعيطوا، أنا لا. أنا لو عيطت مش هعرف أغني».

وكان عاشور قدم بالأمس حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح النافورة ورفع شعار "كامل العدد"، وهي أول ليلة في المهرجان تحظى بإقبال جماهيري كبير، حيث نفدت تذاكر الليلة قبل انطلاقها بـ10 أيام، وتعد هذه المشاركة الأولى له في مهرجان الموسيقى العربية.

