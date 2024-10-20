 وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
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وزير الزراعة: توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أحمد علاء
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 11:50 م

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ هناك توجيهات مشددة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن القانون يُحدد الأحوزة العمرانية وسيتم النظر إلى المتناثرات للتصالح عليها لحل إشكاليات المعاينات.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مشكلة من المحافظة ووزارتي التنمية المحلية والزراعة، لفحص الطلبات، مؤكدا أنه ستتم الموافقة على الطلبات التي تستوفي الشروط في الفترة المقبلة.

ولفت إلى مناقشات مع لجنة الإسكان بمجلس النواب حول التخوفات التي أثيرت بشأن القانون، مؤكدا أنه تم التوافق على إجراء تعديلات على بعض الأمور المتعلقة بالتصالح ضمن العمل على تسهيل الإجراءات.

وأفاد بأن اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل لوضع النقاط الأخيرة على هذا الأمر، ومن ثم بدء العمل مباشرة.

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