انتقام من عشرات سيارات الدفع الرباعي بعد دهس دراج في باريس ووفاته

بعد وفاة دراج دهسته سيارة دفع رباعي رياضية متعددة الاستخدام (إس يو في) في باريس، أفرغ نشطاء في مدينة تولوز بجنوبي فرنسا الهواء من إطارات 65 سيارة دفع رباعي خلال الليل كشكل من أشكال الاحتجاج.

ونقلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن جمعية "لا لسيارات الدفع الرباعي في تولوز" القول إنه يتردد أن سيارات الدفع الرباعي هي عدو المشاة وراكبي الدراجات لأنها أوسع وأثقل بكثير وتتسبب في مزيد من الحوادث المميتة مقارنة بالسيارات العادية.

وأوضحت الجمعية أن المدن ليست مصممة لاستيعاب مثل هذه السيارات الكبيرة، وأنه يجب إثناء الأشخاص عن شراء مثل هذه السيارات التي تعتبر "قنابل مناخية" حقيقية.

وفي باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبرى، شهد مطلع الأسبوع احتجاجات لإحياء ذكرى الدراج بول فاري، البالغ من العمر 27 عاما، الذي دهسته سيارة دفع رباعي في باريس يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اتحاد راكبي الدراجات الفرنسية، بين جهات أخرى، دعا إلى الاحتجاجات، مطالبا بتوفير المزيد من السلامة لراكبي الدراجات على الطرق.

ويحقق مكتب مدعي باريس مع سائق سيارة الدفع الرباعي البالغ من العمر 52 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عمد ، حيث يُزعم أنه تعمد دهس راكب الدراجة يوم الثلاثاء بعد نشوب شجار بينهما.

ويستند المحققون على لقطات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود.

ويوجد السائق قيد الاحتجاز. وذكر محاميه أن موكله لم يكن ينوي قتل راكب الدراجة. ويُزعم أنه ربما فقد السيطرة على سيارته أثناء المشاجرة.