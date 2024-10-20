فيردر بريمن يفوز على فولفسبورج بالدوري الألماني

حقق فريق فيردر بريمن، فوزا كبيرا على مضيفه فولفسبورج، بنتيجة 4-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

ورفع بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 7 نقاط في المركز 13.

وتقدم فولفسبورج في الدقيقة 19 عن طريق تياجو توماس، وأدرك بريمن التعادل في الدقيقة (45+5) عن طريق ميتشيل فايزر. وفي الدقيقة 51، سجل فيليكس أجو الهدف الثاني لبريمن، فيما أضاف زميله مارفن دوكش، الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وسجل ماركو جرول، الهدف الرابع لبريمن في الدقيقة 72، وبعد ذلك بنحو 7 دقائق، أحرز فولفسبورج، هدفه الثاني عبر يواكيم مايلي.

وشهدت المباراة، تعرض باتريك ويمر لاعب فولفسبورج للطرد في الدقيقة 68.