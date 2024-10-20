النائب مصطفى سالم: التسهيلات الضريبية قد تحتاج لتعديلات تشريعية أو أو تشريعات جديدة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستشهد هذا الأسبوع أربعة اجتماعات بينها اجتماعان يحضرهما أحمد كوجك وزير المالية لشرح التسهيلات الضريبية الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع خيري» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن اللجنة تستضيف الوزير لاستعراض تفاصيل هذه الحزمة التي قد تحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية أو تشريعات جديدة أو قرارات.

وأوضح أن هذه الحزمة تعمل على تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ومساندة السيولة لديهم لتكون لهم قدرة على السداد، وتوحيد وتبسيط وتنشيط الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، وكذلك إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

ونوه بأن تحقيق هذه الأهداف اتخاذ وزارة المالية 20 إجراء تتسق وتتكامل مع هذه الأهداف، موضحًا أن من بين الإجراءات وضع نظام مبسط ومحفز للممولين حتى لمن تتجاوز أعمالهم 15 مليون جنيه، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين وتسوية أرصدتهم.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات وضع حد أقصى للغرامات الضريبية لا تتجاوز 100% الضريبية، بعدما كان في السابق قيمة الغرامة أضعاف الضريبة نفسها.