شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل "برغم القانون"، الذي يُعرض حاليًا على قناة ON، أحداثًا مثيرة، حيث أخبرت إيناس، التي تجسدها هبة خيال، طليقها نبيل، الذي يجسده عابد عناني، بأنها ستتزوج.

صدم نبيل من قرار إيناس، وطلب منها أن يأخذ ابنه ليعيش معه، ويتركها لحياتها، لكنها رفضت بشدة، وأكدت له أن ابنهما سيبقى معها، ويعيش مع جدته.

ورفض نبيل هذا الأمر بشدة، لكن إيناس أبلغته أن الحضانة تعود للأم بحكم القانون.

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" حول المحامية ليلى، التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ يوما لتجد أن زوجها اختفى دون سابق إنذار، لتتكشف بعد ذلك حقائق وأسرار توضح سبب هروبه بشكل مفاجئ.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب إيمان العاصي، وهبة خيال، كل من: هاني عادل، ومحمد القس، ووليد فواز، وجوري بكر، وفرح يوسف، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

يذكر أن الفنانة هبة خيال شاركت في فيلم "الترعة"، الذي نافس في الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، ضمن قسم LA CINEF، كما شاركت في عدد من المسلسلات، منها "منورة بأهلها"، و"تلت التلاتة"، و"الأصلي".