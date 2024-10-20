كلوب أمريكا يفوز بثلاثية على سانتوس لاجونا في الدوري المكسيكي

اكتسح كلوب أمريكا، حامل لقب الدوري المكسيكي، ضيفه سانتوس لاجونا (3-0)، مستغلا النقص العددي لخصمه، في في آخر نصف ساعة من المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مرحلة إياب البطولة (أبرتورا 2024).

وتعرض الضيوف في الدقيقة 60 من المواجهة، التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، لطرد زميلهم إسماعيل جوفيا.. واستغل أصحاب الأرض هذا النقص العددي جيدا.

فقد أحرز اللاعب هنري مارتين في الدقيقة 77 وإيليان هرنانديز في الدقيقة 83 هدفين لكلوب أمريكا، بينما سجل أوجو رودريجيز، لاعب سانتوس لاجونا، هدفا في مرماه بالخطأ.

وبالانتصار، رفع أمريكا رصيده إلى 17 نقطة، في المركز العاشر بالجدول، بينما واصل سانتوس تذيله لترتيب البطولة، ولديه ثماني نقاط فقط.

وفي مواجهات أخرى صباح اليوم، فاز ليون على خواريز 2-3، وجوادالاخارا على باتشوكا 0-2، ومونتيري على تيجريس 4-2.

ويحتل تيجريس المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق الأهداف فقط على مونتيري الرابع، وكلاهما يبتعد بنقطة واحدة عن تولوكا الوصيف.