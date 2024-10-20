هيئة تنظيم الطيران المدني في الهند تحقق في تهديدات القنابل الكاذبة على متن الطائرات

قال أسانجبا تشوبا السكرتير المشترك لوزارة الطيران المدني للصحفيين، إن هيئة تنظيم الطيران المدني في الهند تحقق بجدية في تهديدات القنابل الكاذبة على متن الطائرات.

وأضاف تشوبا، أنهم يعملون على إيجاد حلول قوية.

وقالت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء، اليوم الأحد، إن أكثر من 90 رحلة جوية تأثرت هذا الأسبوع بسبب تهديدات القنابل.

وكان ركاب الخطوط الجوية الهندية، قد تأخروا عن موعد رحلتهم بسبب تهديد كاذب بوجود قنبلة في نيويورك.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا، اليوم، أن قطاع الطيران واجه موجة غير مسبوقة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل أمس السبت، حيث تم استهداف ما بين 30 إلى 40 رحلة جوية تابعة لشركات الطيران الهندية وخمس رحلات لشركة دلتا للطيران.

ويمثل ذلك أكبر عدد من التهديدات، في يوم واحد؛ مما يزيد من الاضطرابات التي تعرضت لها الصناعة، على مدار أسبوع منذ الاثنين الماضي.